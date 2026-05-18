Mimarsinan Caddesi’nde Kahreden İş Kazası

Isparta’da belediye çalışanının hayatını kaybettiği iş kazası büyük üzüntü yarattı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mimarsinan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Öztürk, çöp aracında görev yaptığı sırada aracın kapağının kapanması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haber, çalışma arkadaşları ile yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.