2 Milyonluk İhale Vaadi Vurgunu

Isparta’da ihale yoluyla ev ve araç satışı vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayında şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, ihale üzerinden uygun fiyatlı ev ve araç satın alma vaadinde bulunan şahsa farklı tarihlerde toplam 2 milyon 200 bin TL gönderdi. Ancak ödeme sonrası herhangi bir ev ya da araç teslim alamayan vatandaş durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.