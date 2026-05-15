SDÜ’de Trafik Güvenliği Farkındalığı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine yönelik trafik güvenliği farkındalık etkinliği düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Jandarması Timleri ve SDÜ Otomotiv Bölümü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları hakkında seminer verildi.
SDÜ Kampüsü 19 Mayıs Öğrenci Meydanı’nda düzenlenen uygulamada, düşük hızda bile emniyet kemerinin hayati önemini göstermek amacıyla emniyet kemeri simülasyon aracı kullanıldı. Öğrenciler, uygulamalı eğitimle trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.