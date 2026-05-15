TÜİK Verileri Açıklandı: Antalya, Isparta ve Burdur’da Hane Halkı Küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “İstatistiklerle Aile 2025” bültenine göre, Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü düşmeye devam etti.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 yılında 3,08 kişiye geriledi.

Batı Akdeniz’de ise ortalama hanehalkı büyüklüğü Türkiye ortalamasının altında kaldı. TÜİK verilerine göre Antalya’da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,90 kişi olurken, Isparta’da 2,71, Burdur’da ise 2,64 kişi olarak kayıtlara geçti.

Veriler, bölgede çekirdek aile yapısının küçüldüğünü ve tek kişilik yaşam oranlarının arttığını ortaya koydu. Türkiye genelinde yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının da yükseldiği belirtildi.

Öte yandan TÜİK, 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildiğini ve her yıl mayıs ayının son haftasının “Milli Aile Haftası” olarak kutlanacağını açıkladı.