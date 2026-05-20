Bayram Öncesi Otobüs Firmalarına Sıkı Denetim

Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığında yaşanacak yoğunluk nedeniyle otobüs firmalarına yönelik denetimler artırıldı. Fahiş fiyatlı bilet satışları ile korsan taşımacılığa karşı ülke genelinde sıkı kontrol uygulanacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık ekiplerinin özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaları yakın takibe aldığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerinin üzerinde bilet satışı yapan firmalara idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca korsan taşımacılık yapan ve yetki belgesi bulunmayan işletmelere yönelik de gerekli işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Bayram tatili öncesi otobüs terminallerinde ve yol güzergahlarında denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bilet fiyatlarını kontrol etmeleri ve resmi firmaları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.