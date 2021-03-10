“Afet Eğitim Yılı" kapsamında Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi. Şarkikaraağaç Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitime Vali Ömer Seymenoğlu, Kaymakam Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve muhtarlar katıldı.AFAD Eğitim Uzmanı Şengül Dokur özellikle depremler sırasında alınacak önlemler ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek deprem afetlerinde ilk 72 saatin önemli olduğunu söyledi. Dokur, tüm vatandaşların deprem çantası hazırlamalarının da önemine değinerek depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.Isparta’nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığının vurgulandığı eğitimde ilimizde bunun yanında sel, toprak kayması ve kaya düşmesi gibi doğal afetlere de maruz kalma riskinin olduğu söylendi.Eğitimde afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.