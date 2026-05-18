Altıniş Kuyumculuk Antalya’da 6. Şubesini Açtı

Isparta’da yıllardır güvenin ve kaliteli hizmetin simgesi haline gelen Altıniş Kuyumculuk, büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Köklü firma, 6. şubesini Antalya’nın en yoğun noktalarından biri olan Şarampol Caddesi’nde düzenlenen görkemli törenle hizmete açtı.

Nesilden nesile aktarılan kuyumculuk tecrübesini modern mağazacılık anlayışıyla birleştiren Altıniş Kuyumculuk, Antalya’daki yeni şubesiyle hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı hem de daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Açılış törenine Isparta ve Antalya’dan çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve davetli katıldı. Yoğun ilginin olduğu törende kurdele kesiminin ardından misafirler mağazayı gezerek birbirinden özel ürünleri inceleme fırsatı buldu. Modern tasarımı ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken yeni şube, davetlilerden tam not aldı.

Firma, baba Mustafa Altıniş ile oğulları Mehmet Altıniş ve Alper Altıniş’in ortak yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. 5. neslin yönetiminde büyümesini sürdüren aile şirketi, yılların verdiği güveni Antalya’ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Altıniş Kuyumculuk yetkilileri, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli hizmet anlayışını yeni şubelerinde de aynı titizlikle sürdüreceklerini belirtti.



