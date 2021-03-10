CHP’Lİ HALICI, TOKMACIK’TA YIKILAN OKULU GÜNDEME TAŞIDI

“OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VAR AMA KÖYDE OKUL YOK”

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan okulu gündeme getirdi. Halıcı, “okumak isteyen öğrenci var ama köyde okul yok” dedi.

Isparta’da Yalvaç ilçesi Tokmacık Köyü’nde yer alan ancak depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan fakat yerine yenisi yapılmayan okul binası ile ilgili konuştu. Halıcı şunları söyledi:



“YENİ BİR OKUL İNŞAATINA HENÜZ BAŞLANMAMIŞTIR”

“Isparta’mıza bağlı Yalvaç ilçesinin Tokmacık köyünde bulunan okul 2020 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile kapatıldı. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi hepimiz için önemlidir. Hiçbirimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı ve ailelerinin gözbebeği çocuklarımızın burnunun bile kanamasını istemeyiz. Ancak geldiğimiz süreçte görüyoruz ki 2020 yılında yıkılan okulun yerine yeni bir okul inşaatı söz verilmesine rağmen henüz başlamamıştır.



“EN KISA SÜREDE SÖZ VERİLEN OKUL YAPILMALIDIR”

“Köy halkını ve öğrencileri kendi kaderlerine terk etmek doğru mu?” diye soran CHP’li Halıcı, “Bir ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız; İşgal etmek yerine o ülkenin eğitim sistemini bozun yeter.” sözleri maalesef hala hafızamızda yerini koruyor. Yalvaç ilçemizin en büyük köylerinden Tokmacık köyüne, en kısa sürede okul yapmak çok önemlidir ve ihtiyaçtır. Buraya yapılacak bölge okulu Akçaşar, Kurusarı ve Tırtar köylerimizdeki çocuklarımıza da hizmet verebilecektir. Bu köylerimizde yaşayan çocuklarımız evlerinden kilometrelerce uzaktaki bir okula gönderilmekte ve zor koşullar altında bin bir güçlükle eğitim mücadelesi vermektedir. En kısa sürede Tokmacık köyümüze söz verilen okul yapılmalı ve taşımalı eğitim statüsünden çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

