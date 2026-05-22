Isparta’da Dolu ve Sağanak Hayatı Felç Etti

Geçtiğimiz günlerde Isparta ve çevresinde etkili olan sağanak yağış ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış sonrası birçok bölgede rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve videolar, kentte yaşanan altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle yoğun yağışın ardından bazı mahallelerde yolların su altında kalması ve mazgalların yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Paylaşılan görüntülerde yağmur sularının cadde boyunca hızla aktığı, bazı noktalarda araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Vatandaşlar, Isparta’nın ani hava olaylarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını savunarak altyapı yatırımlarının öncelikli hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özellikle Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde uzun süredir temizlenmediği öne sürülen boş araziler ve çevre kirliliği de vatandaşların şikayet ettiği konular arasında yer aldı. Bölge sakinleri, bazı mahallelerde yıllardır tamamlanmayan asfalt çalışmalarının da ciddi sorun oluşturduğunu belirterek Isparta Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, şehirde estetik projelerden önce altyapı, yol ve çevre düzenlemelerine öncelik verilmesini isterken, yaşanan son yağışların mevcut sorunları gözler önüne serdiğini ifade etti.











