Kellogg Türkiye, büyüme hikâyesini kadınlarla yazıyor

Dünya devi kahvaltılık gevrek ve atıştırmalık üreticisi Kellogg, kadınlarla büyüyor. Son dört yıldır Türkiye’deki büyüme trendine devam eden Kellogg, çalışanlar arasında kadın-erkek dengesine önem verirken yaptığı yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırıyor. Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, “Hem iç piyasada pazar payımızı artırıyoruz hem de ihracatta yeni pazarlara açılıyoruz. Büyüme hikâyemizi kadınlarla yazıyor ve bundan gurur duyuyoruz” dedi.

Dünya devi kahvaltılık gevrek ve atıştırmalık üreticisi Kellogg, başarılı faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Atıştırmalık ve kahvaltılık gevrekler alanında hizmet veren Kellogg Türkiye, son dört yıldır güçlü markaları ve yeni ürünleri ile büyümeye devam ediyor. Yatırımlarında hız kesmeyen Kellogg Türkiye, geçen yıl itibarıyla ihracat faaliyetlerinde bulunmaya da başladı. Ortadoğu ve Afrika bölgesine ürün gönderen dev firma, yapılan yeni yatırımlar ve artan çalışan sayısıyla üretim kapasitesini artırdı.

Üst yönetimin yüzde 75’i kadın

Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, bu başarı hikâyesinin temelinde, tüketici odaklı stratejinin, çalışan temelli uygulamaların ve özellikle kadın-erkek eşitliğine önem veren çalışan politikalarının bulunduğunu söyledi. Üst yönetim çalışanlarının ise yüzde 75’inin kadın olduğunun bilgisini veren Yazıcı, kadınlarla birlikte bir büyüme hikâyesi yazdıklarını belirtti. Yazıcı, “Mühendis çalışanlarımız arasında kadın sayısı oranımız da yüzde 40’ı buluyor. Çalışanlarımızın mutluluğuna önem veriyor, kadın-erkek dengesine dikkat ediyoruz, bu nedenle bu oran da yüzde 50” sözlerini kaydetti.

Yılda 15 bin tonluk üretim

Hedefleri doğrultusunda yeni açıldıkları pazarlarla Kellogg Türkiye’nin giderek daha da büyüdüğünü söyleyen Yazıcı, “Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Şirketimizin büyümesiyle yüzde 36 oranında çalışan artışımız da oldu. Kellogg Türkiye olarak yılda yaklaşık 15 bin tonluk üretim gerçekleştiriyoruz. Ortadoğu ve Afrika bölgesine açıldık. Belirtmem gerekiyor ki, biz büyüme hikâyemizi kadınlarla yazıyor ve bundan gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki, her alanda söz sahibi olan kadınlarımız, başarının da kırılmaz anahtarı ve kapısıdır. Kadınların yol göstericiliğinde hedeflerimize soluksuz ilerleyecek ve bundan asla ödün vermeyeceğiz” dedi.