Un Yüklü 2 Tır İdlib’e Uğurlandı

Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi ve Isparta İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen İdlib’e Un Kampanyasında 1000 çuval un yüklü 2 tır törenle uğurlandı.11.03.2021 Perşembe günü yapılan törene Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, İl Müftü Yardımcıları, Müftülük Şube Müdürleri, personel ve vatandaşlar katıldı. Törende yaptığı konuşmada Müftü Şahin şunları söyledi: “Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, iyiliksever vatandaşlarımız ve personelimizin katkılarıyla 2 tır dolusu 1000 çuval unu İdlib’li kardeşlerimize gönderiyoruz. İnşaallah bu yardımlarımız bununla kalmayacak, ilk olmayacak, son da olmayacak ve artarak devam edecektir. Yardım kampanyamıza katkılarından dolayı hayırsever vatandaşlarımıza ve tüm personelimize teşekkür ediyor, gayretlerinin yüce Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.”Isparta İl Müftülüğü önünde yapılan tören, İl Müftüsü Şahin’in yaptığı duanın ardından İdlib’e gönderilmek üzere un yüklü tırların uğurlanmasıyla sona erdi.