Covid-19 Denetimleri Kapsamında İl Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz İlimizdeki Okulları Ziyaret Etmeye Devam EdiyorCovid-19 denetimleri kapsamında İl Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz ilimizdeki okulları ziyaret etti. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz yüz yüze eğitim uygulamaları ile ilgili okullarda yapılan çalışmalar hakkında okul yönetimlerinden bilgiler aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler, fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerle bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında tavsiyelerde bulundular.ISPARTA MEM