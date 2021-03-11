EĞİRDİR SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

JALE GÖZÜBENLİ’DEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.



Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürü Aytekin Erdoğan’ın emekliye ayrılması nedeniyle boşalan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevine Jale Gözübenli atandı.

Çiçeği burnunda yeni Sosyal Hizmetler Müdürü Jale Gözübenli bugün Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret etti.

Eğirdir Belediyesi ile ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında Başkan Gök’le istişarelerde bulunan kurum Müdürü Jale Gözübenli kurum olarak halkımıza en güzel şekilde hizmet vermeye hazırız, dedi.

Başkan Veli Gök ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sosyal Hizmetler Müdürü Jale Gözübenli’ye hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)