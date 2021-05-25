T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

BASIN DUYURUSU 21.05.2021

OTLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA YAPILACAKTIR!

24 Mayıs 2021 - 2 Haziran 2021 tarihleri arasında; Konya-Afyon-Kütahya-Eskişehir-

Balıkesir ile Afyon- Burdur-Isparta gar sahaları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.

Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.

İLAÇLAMA TARİHLERİ ve GÜZERGÂHI

24.05.2021 tarihinde Konya-Akşehir gar ve istasyonları arasında,

25.05.2021 tarihinde Akşehir-Afyon-Dumlupınar gar ve istasyonları arasında,

26.05.2021 tarihinde Afyon-Dinar gar ve istasyonları arasında,

27.05.2021 tarihinde Dinar-Kaklık gar ve istasyonları arasında,

28.05.2021 tarihinde Dinar-Gümüşgün-Isparta-Burdur gar ve istasyonları arasında,

30.05.2021 tarihinde Afyon-Kütahya gar ve istasyonları arasında,

31.05.2021 tarihinde Kütahya-Seyitömer-Eskişehir gar ve istasyonları arasında,

01.06.2021 tarihinde Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek-Tavşanlı-Dursunbey gar ve istasyonları arasında,

02.06.2021 tarihinde Dursunbey-Balıkesir istasyonları arasında.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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