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ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU

ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA
G.Tarihi: 24.05.2021 16:27
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Isparta Düğün Salonları
İŞKUR İŞSİZLERE TELEFONLA ULAŞIYOR
Pandemi sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemeleri ile mevcut istihdamı korumaya çalışan İŞKUR, bir yandan da işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılamak ve işsizleri işe yerleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Pandemi sürecinin olumsuz etkilerine rağmen tam kapanma süreçlerinde bile üretim ve istihdam kesintisiz devam etti. Bu kapsamda üretime devam eden işletmeler, özellikle sanayi sektöründe bulunan işletmeler ortaya çıkan işgücü ihtiyacını karşılamak için İŞKUR’a müracaat ediyor.
Isparta İŞKUR  İl Müdürü Mustafa Höke, Kamuda dönüşümlü, uzaktan ve esnek çalışma yapıldığı, pandemi nedeniyle hizmetlerin daha çok online şekilde verildiği bu süreçte Isparta da işverenlerden gelen işgücü taleplerini karşılamak ve işsizler ve işverenleri buluşturabilmek için  İŞKUR iş ve meslek danışmanlarının, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından kendilerine uygun açık iş pozisyonu bulunan iş arayanlara telefonla ulaşarak açık işler hakkında bilgilendirdiğini söyledi.
Isparta da Yılın ilk 4 ayında İŞKUR aracılığı  2.256 kişinin işe yerleştiğini,  Kademeli normalleşme döneminde yaklaşık bir aylık süreçte Isparta da İŞKUR’a kayıtlı 16 bin işsizden kendilerine uygun iş ilanı bulunan yaklaşık 2.000 kişiyi telefonla aradıklarını, görüşmeyi kabul edenleri iş ve meslek danışmanları aracılığı ile işverenlerle buluşturduklarını belirten  Höke, iş aramadığını belirtenlerin kayıtlarını iş aramıyor durumuna aldıklarını, bunun sonucu olarak sene başında 16.034 olan İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının 15.328’e düştüğünü, normalleşmeyle birlikte yeniden bu çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
Ispartada İŞKUR aracılığı ile şu anda 113 açık iş ilanı ile 200 kişi aranıyor. İş arayanlar www.iskur.gov.tr. İnternet adresinden İŞKUR’a kayıt olarak bu ilanların şartlarına bakıp ilanlara başvuru yapabiliyor ve ilan detayları ile ilgili İŞKUR’a gelerek ya da telefonla arayarak İş ve meslek danışmanlarından bilgi ve destek alabiliyorlar.
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