GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA İÇİN SU TASARRUFU UYARISI YAPILDI

ISPARTA İÇİN SU TASARRUFU UYARISI YAPILDI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Başkan Başdeğirmen’den su kullanımında tasarruf çağrısı
 
Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yağışların olmaması kuraklık sorununu beraberinde getiriyor. Gerek içme suyu, gerekse tarımsal alanda şehrin önümüzdeki süreçte büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısını yineledi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,  içme suyu konusunda DSİ ile alternatif su kaynakları üzerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtirken, evlerinin önlerinde bahçeleri olanların bu yıl domates, biber gibi şeyler dikerek vahşi sulama yapmamasını isterken, “Araba yıkamalarımızda, bahçe sulamalarımızda, şahsi kullandığımız sularımızda iktisatlı olmamız gerektiği inancındayım” dedi.
Isparta ve Türkiye’nin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan birisinin su meselesi olduğuna vurgu yapan ve vatandaşları bu konuda tasarrufa davet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Su yakın ve gelecekteki en büyük problemlerimizden birisi” dedi.
Gerek Isparta’da, gerekse Türkiye’de yeterli yağışın alınmadığını ve kurak bir dönem geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ülkemizde olduğu kadar ilimizde de kurak bir dönem geçiriyoruz. Geçen yıllara baktığımızda nisan yağmurları çok oldu. Mayıs ayında yağışlardan dolayı gül festivallerini yapamadığımız anlar olmuştu. Gül ayı sel ayı, çok yağmur yağan dönemlerdi. Şimdi gül sezonumuz başladı, güllerimizi topluyoruz ancak halen yağış yok. Yağış olmadığında bitkilerimiz, tarımsal ürünlerimizdeki verim istediğimiz şekilde değil. Çiftçimizle konuştuğumuzda hepsinin arpa ve buğdaylarının yandığını, yağmur olmadığı için başak oluşturamadığını söylüyorlar” görüşlerinde bulundu.
İçme suyu anlamında da sorunlar yaşanmaması için ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, su tasarrufu konusunda da vatandaşlara büyük görevler düştüğünü belirtti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın içme suyu olarak en çok Eğirdir Gölünü kullandığını hatırlatarak, şehrin yıllık içme suyu kullanımının 23 milyon metreküp olduğunu dile getirdi. Bunun 13 milyon metreküplük miktarının Eğirdir Gölünden sağlandığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, önceki yıl 7 metre derinlikte olan su borularının derinliğinin bu yıl 3 metreye düştüğünü ifade etti. Su alınan boruların rahatlıkla görülmeye başlandığını, gölde hafif bir esinti olduğunda suyun dalgalandığını ve bulanıklaştığını kaydeden Başdeğirmen, bu bulanıklıktan dolayı da şehrin bir bölümünün etkilendiğini aktardı. Başdeğirmen, “Suyun sağlık anlamında bir sorunu yok. Suyu arıttıktan, gerekli ilaçlamasını yaptıktan sonra sisteme veriyoruz. Ancak bulanıklık hepimizi rahatsız ediyor. Daha önceden bunlar hiç tahmin edilmediğinden, geçmişte alınan bir tedbirimizin olmadığını görüyoruz” dedi.
Devlet Su İşleri yetkilileri ile 15 gün önce bir toplantı yaptıklarını ve kuyu sularının tekrar açılıp bu sulardan istifade etmek için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Başdeğirmen, şu anda açılan üç kuyudan suların alındığını ve bunların analize gönderildiğini söyledi. Gelecek analiz raporlarına göre Isparta’nın ihtiyacı olan suyun belli bölgelerde lokal olarak bu kuyulardan sağlanabileceğini dile getiren Başdeğirmen, “Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili çalışma yapılmadığını düşünmesinler. Bu konuyu bir an önce sonuca ulaştırmamız gerektiği inancındayız. İleride yaşanabilecek sorun gözüküyor, bu sorunu çözmek için şimdiden çalışmalara başladık” ifadelerinde bulundu.
Darıderesi-1 göletinden yıllık 3,5-4 milyon metreküplük bir su alınabildiğini, Darıderesi-2 göletinin yapım çalışmalarının da devam ettiğini 2023 yılında tamamlanacağını kaydeden Başdeğirmen, “Darıderesi-2 bittiği zaman orada 7,5-8 milyon metreküplük bir su birikecek. 2023’te bir miktar sorunun aşılacağı inancındayız. Yağmur suyu olmadığı zaman zamanla yer altı sularının da azalacağını biliyoruz. Kuraklık ülkemizin şu anda büyük bir sorunu. Yüce Rabbim yağmur verdiği sürece bu sorunları aşacağız ancak bizler de suyu en iktisatlı bir şekilde kullanmak zorundayız. Buradan vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. İlerideki problemlerin bugünden çözülmesi için hepimizin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Isparta’mızın kuraklıktan dolayı bu su sorununu yaşamaya az bir zamanı kaldı. Hep birlikte sularımızı idareli kullanırsak, sorunu daha ileriye atarız. Bu arada bizlerde çözüme yönelik çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettiririz. Evlerinin önlerinde bahçeleri olanlar var, orada domates, biber ve benzeri şeyler dikiliyor. Bunlardan bu yıl içinde vazgeçilmesini, ihtiyaçların üretim yapılan yerlerden alınmasını istiyoruz. Biz kendi domates, biberimizi yetiştireceğiz diyerek şebeke suyunu bahçeye salmak kadar şu anda kendimize yapacağımız bir kötülük yoktur. Araba yıkamalarımızda, bahçe sulamalarımızda, kendi şahsi kullandığımız sularımızda iktisatlı olmamız gerektiği inancındayım. Bunlara dikkat edersek bu sorunu hep birlikte aşmış olacağız. Bizlerde bu konuda çözüm çalışmalarımızı DSİ’mizle birlikte çalışmaktayız” görüşlerinde bulundu.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA TÜM MASKE ÇEŞİTLERİ VİA MARKET'TE
Her bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz Prefabrik
Isparta'ya özgü mis gibi kokusuyla Gül Reçeli
ISPARTA UYGULAMA BAŞLIYOR ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Esnafa Müjde! 25 Mayıs'ta başlıyor...
Bakan'dan salgını bitirecek duyuru
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
Isparta'da Jandarmadan tarihi eser operasyonu!
Isparta'da 19 Mayıs etkinlikleri düzenlendi 2021
ISPARTA İMO'DAN KENT KONSEYİ AÇIKLAMASI
ISPARTA 32 SPOR FİNALDE OYNAYACAK!
KOZA TEKSTİL'DE YAZ SEZONU BAŞLADI
ISPARTA'DA 19 MAYIS KUTLANDI 2021 VİDEO HABER
Isparta'da Gençlik Konvoyu ve havai fişek gösterisi olacak
ISPARTA'NIN EN İYİ MOBİLYASI DAVRAZ HOME DESİGN
Isparta'da ​Atatürk Büstü yerine konuldu
Isparta Valisi Seymenoğlu’nun 19 Mayıs mesajı
Isparta'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşımızı okuma daveti
ULUBORLU'DA KİRAZ BAHÇELERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
ISPARTA'DA 102.YIL 19 MAYIS 2021 PROGRAMI
ISPARTA MERKEZ'DE DEPREM
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 16.05.2021
MEB'den beklenen yüz yüze eğitim kararı açıklandı
Türkiye'de kademeli normalleşme süreci nasıl olacak?
Ispartalı Kahraman Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA 102.YIL 19 MAYIS 2021 PROGRAMIISPARTA'DA 102.YIL 19 MAYIS 2021 PROGRAMI17 Mayıs 2021
ISPARTA MERKEZ'DE DEPREMISPARTA MERKEZ'DE DEPREM17 Mayıs 2021
ISPARTA'NIN EN İYİ MOBİLYASI DAVRAZ HOME DESİGNISPARTA'NIN EN İYİ MOBİLYASI DAVRAZ HOME DESİGN18 Mayıs 2021
ISPARTA 32 SPOR FİNALDE OYNAYACAK!ISPARTA 32 SPOR FİNALDE OYNAYACAK!20 Mayıs 2021
Isparta'ya özgü mis gibi kokusuyla Gül ReçeliIsparta'ya özgü mis gibi kokusuyla Gül Reçeli22 Mayıs 2021
ISPARTA'DA TÜM MASKE ÇEŞİTLERİ VİA MARKET'TEISPARTA'DA TÜM MASKE ÇEŞİTLERİ VİA MARKET'TE22 Mayıs 2021
KOZA TEKSTİL'DE YAZ SEZONU BAŞLADIKOZA TEKSTİL'DE YAZ SEZONU BAŞLADI19 Mayıs 2021
ISPARTA UYGULAMA BAŞLIYOR ÜCRETLERİ BELLİ OLDUISPARTA UYGULAMA BAŞLIYOR ÜCRETLERİ BELLİ OLDU21 Mayıs 2021
Isparta'da Gençlik Konvoyu ve havai fişek gösterisi olacakIsparta'da Gençlik Konvoyu ve havai fişek gösterisi olacak19 Mayıs 2021
Isparta'da Jandarmadan tarihi eser operasyonu!Isparta'da Jandarmadan tarihi eser operasyonu!20 Mayıs 2021
Isparta'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşımızı okuma davetiIsparta'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşımızı okuma daveti17 Mayıs 2021
Isparta'da ​Atatürk Büstü yerine konulduIsparta'da ​Atatürk Büstü yerine konuldu18 Mayıs 2021
Her bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz PrefabrikHer bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz Prefabrik22 Mayıs 2021
ISPARTA'DA 19 MAYIS KUTLANDI 2021 VİDEO HABERISPARTA'DA 19 MAYIS KUTLANDI 2021 VİDEO HABER19 Mayıs 2021
Isparta'da 19 Mayıs etkinlikleri düzenlendi 2021Isparta'da 19 Mayıs etkinlikleri düzenlendi 202120 Mayıs 2021
Isparta'da Su Temalı Sanal Sergi AçıldıIsparta'da Su Temalı Sanal Sergi Açıldı17 Mayıs 2021
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONUISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU21 Mayıs 2021
ULUBORLU'DA KİRAZ BAHÇELERİ BEYAZA BÜRÜNDÜULUBORLU'DA KİRAZ BAHÇELERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ17 Mayıs 2021
​Rektör Çarıkçı’nın “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı​Rektör Çarıkçı’nın “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı19 Mayıs 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu’nun 19 Mayıs mesajıIsparta Valisi Seymenoğlu’nun 19 Mayıs mesajı18 Mayıs 2021