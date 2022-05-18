ÇEYREK ASIRA ULAŞTI

YAPI DEKORASYON MOBİLYA FUARI AÇILDI

25. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı açıldı.Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün sürecek fuarın açılışı yapıldı. Fuarın açılışında konuşan KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım, bu tür fuarlara destek verdiklerini söyledi. 15 destek grubunda çalışma yaptıklarını söyleyen Yıldırım, üretim ve yerlileştirmeye daha çok önem verdiklerinin altını çizdi.Açılışta diğer söz alan ITSO Başkanı Mustafa Tutar ise orman ve orman ürünlerinin ekonomik hayata daha fazla girmeye başladığını belirtti ve bu yönde mobilya sektöründe önemli gelişim yaşandığını, ihracat döneminin başladığını söyledi, "her değerde Isparta için varız" dedi.Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu konuşmasında, Belediye olarak bu fuarın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Fuar pazar gününe kadar açık olacak.