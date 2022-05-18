Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve beraberindeki kahraman vatanseverlerin, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya ayak basarak başlattıkları milli mücadelenin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, dönemin sömürgeci güçlerine karşı Türk Milletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna verdiği cansiperane mücadele ve azmin sembolü olmuştur.Şanlı ecdadımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti; milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sorumluluğunu bilen, çalışkan, üretken ve aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz sayesinde daima yaşayacak ve her geçen gün güçlenerek payidar kalacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle sevgili gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.