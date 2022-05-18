Başkan Tural’dan 19 Mayıs mesajı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Birlik Başkanı Ahmet Tural, kutlama mesajında şunlara yer verdi; “19 Mayıs 1919’da Tarihe gömülmek istenen bir millet, Mustafa Kemal önderliğinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile küllerinden tekrar doğmuş; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Ecdadımızın bu kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık aşkı başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kendimize kılavuz edersek bu ruh, daha müreffeh ve güçlü yarınlar için azimle çalışmamızı ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır. Kim olduğunu, hangi tarih ve kültüre sahip olduğunu bilen bir nesil, geleceğini daha sağlam temeller üzerine kuracaktır. Bizi biz yapan ve diğerlerinden farklı kılan tüm yönlerimizin bilincinde olan bir gençlik, ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında en büyük gücümüz olacaktır. Bu düşüncelerle kurtuluş ateşinin yakıldığı, büyük bir cesaret ve inanç örneğinin yıldönümünde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”