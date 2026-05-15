Isparta Uluslararası Gül Festival Stant Ücretleri Tartışma Yarattı

Festival Stant Ücretleri Tartışma Yarattı

5-6-7 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında ticari faaliyet gösterecek kişi ve firmalar için stant ücretleri belli oldu. Isparta Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, 3 günlük 3x3 metrelik stant bedelinin KDV dahil 15 bin TL, seyyar satıcı ücretinin ise 5 bin TL olarak belirlendiği açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, stant yerleştirme işlemlerinin belediye tarafından yapılacağı belirtilirken, ön başvurusu kabul edilen kişi ve firmalardan yer tahsisi sonrası ücret alınacağı ifade edildi. Festival süresince hijyen kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu, yoğun duman çıkaran pişirme yöntemlerine, kötü koku oluşturan satışlara ve çevreyi rahatsız edecek yüksek sesli pazarlamalara izin verilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca stantlarda yalnızca elektrik ve priz hizmeti sağlanacağı, masa ve sandalye gibi ekipmanların belediye tarafından karşılanmayacağı kaydedildi. Başvurusu kabul edilen firmalardan vergi levhası, hijyen belgesi ve üretim belgeleri gibi evrakların isteneceği belirtildi.

Yerel Üreticilerden Ücret Alınması Tepki Çekiyor

Festival kapsamında açıklanan stant ücretleri bazı yerel üreticilerin tepkisini çekti. Özellikle gül ve gül ürünleri üretimi yapan bazı küçük işletmelerin, belirlenen rakamları yüksek bulduğu ve bu nedenle festivale katılım sağlayamadığı öne sürülüyor.

Isparta’nın dünyaya açılan en önemli değerlerinden biri olan gül üretiminin desteklenmesi gerektiğini savunan bazı sektör temsilcileri, yılda sadece bir kez düzenlenen bu festivalde yerel üreticilere ücretsiz ya da düşük maliyetli stant desteği verilmesi gerektiğini dile getiriyor.

“Belediye Yerel Üreticinin Yanında Olmalı”

Şehirde sosyal tesisler, kiralık işletmeler ve farklı kalemlerden ciddi gelir elde edildiğini ifade eden bazı vatandaşlar ise, böylesine önemli bir tanıtım organizasyonunda yerel üreticiden stant parası alınmasının doğru olmadığını savunuyor.

Özellikle küçük çaplı üreticilerin festival alanında yer bulamamasının, Isparta’nın tanıtımına da zarar vereceği belirtiliyor. Gül ürünlerini üreten yerel esnafın ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, festivalin ticari bir alan olmasının yanında aynı zamanda şehrin kültürel vitrini olduğuna dikkat çekiyor.

Isparta’nın marka değeri haline gelen gülün daha geniş kitlelere ulaştırılması için, yerel üreticilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği yönünde çağrılar da her geçen gün artıyor.



