Başdeğirmen: Gül hem manevi, hem de

maddi anlamda bizim için önemli bir değer





Gül Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir ve Genel Müdür Hasan Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan GÜLBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, Başkan Başdeğirmen’in yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini söyledi. Demir, “Böyle bir pandemi sürecinde bu görevi yapmak zordur. Önemli olan zoru başarmaktır, Allah güç kuvvet versin” dedi.

Önümüzdeki günlerde Millet Bahçesinin ihalesinin yapılacağını ve içerisinde yer alacak gül parkını da değerlendiren Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, “Şehrimize büyük katkı sağlayacaktır. Üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız” dedi.

GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik de, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in güle ve sektöre yönelik olumlu bakış açısının kendileri için çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Çelik, “Millet Bahçesi ve içerisindeki gül park Isparta’mızın bir değeri olacak. Isparta, gülün dünyadaki merkezi konumunda. Sosyal hayatımızın ve kültürümüzün içerisinde yoğrulmuş olan, kadim kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması anlamında çok önemli bir proje. Bu projeyi benimsiyoruz ve bu konuda yapacağınız çalışmalarda Gülbirlik olarak üzerimize düşen her türlü katkıya hazırız” görüşlerinde bulundu.

Belediye çalışmalarından dolayı da Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, “Pandemi süreci içerisinde bulunduğumuz bir dönemde yapılabilecek en iyi hizmetleri yapıyorsunuz. Halkımızın, belediyeye karşı teveccühleri oldukça iyi. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, Allah yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, gül ile ilgili her konuda Gülbirlik’le istişare içerisinde olduklarını ve ortak çalışmalar yaptıklarına değindi. Gülbirlik’in güle ve şehre katkının yadsınamayacağını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Hem bilinirliğimizin artması hem de marka şehir olmak noktasında gülün bizim için çok büyük önemi var. Dünya’nın gül merkezi Isparta. Gül hem manevi, hem de maddi anlamda bizim için önemli bir değer. Bunun kıymetini çok iyi biliyor ve yaptığımız her çalışmada gülü ön planda tutuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mayıs ayı itibariyle gül sezonunun başlayacağını ve ardından da gül ve kozmetik ürünlerinin vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Nereye gidersek gidelim, nereden bir misafirimiz gelirlerse gelsin mutlaka gül ile ilgili bir konu oluyor. Ispartalıyım dediğimizde, ‘güller kenti’ deniyor. Isparta denince ilk akla gül geliyor ve bu çok önemli bir değer” dedi.

Millet Bahçesinin önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “86 bin metrekarelik bir alan içerisinde büyük bir gül bahçesi oluşturulacak. Yine yanında lavanta bahçesi olacak. Dışarıdan gelen misafirlerimizi öncelikle o parkta misafir ettikten sonra şehir merkezine getirip, merkezin güzelliklerini, gülü, gül bahçelerini tanıtacağız. Gülü önemli bir değer olarak vatandaşlarımıza yansıtacağız. Bu konu her zaman için bizim boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Pandemi süreci dolayısıyla geçen yıl dünya genelinde parfümeri ve kozmetik ürünlerin satışlarının azaldığına değinen Başkan Başdeğirmen, gülyağı satışlarının ciddi anlamda düştüğünü dile getirdi. Başdeğirmen, “Bu zor günleri atlatacağız, bu yıldan çok umutluyuz. Ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gülbirlik olarak kaliteli ürünler üretiyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Su tüketimi ve suyun dikkatli kullanımı noktasında da değerlendirmede bulunan Başkan Başdeğirmen, “Yağışların az olmasından dolayı önümüzdeki bahar ve yaz aylarında zorluklar yaşayabiliriz. Suyumuzu bu süreçte daha iktisatlı kullanmak zorundayız” dedi.