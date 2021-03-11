SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ TEŞVİK ETTİ

Düzce’de çocuğu için ilaç yazdırmak üzere Aile Sağlık Merkezi’ne giden Mühendis E.A., Aile Hekiminin, randevu almasını ve hastayı da muayene için getirmesini rica etmesi üzerine sosyal medyadan “sağlık çalışanlarının şiddeti hak ettiğini” vurgulayan bir video yayınladı. Video, sağlık çalışanlarından büyük tepki gördü. Mühendis E.A. hakkında aile hekimleri suç duyurusunda bulundu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yetkilileri, toplumu sağlık çalışanlarına direk şiddete teşvik eden bu eylemin asla kabul edilemeyeceğini, gereğinin yapılmasını beklediklerini vurguladı.



Düzce’de Mühendis E.A Devlet Hastanesi Acil Servisine giderek çocuğuna kurdeşen hastalığı için ilaç yazdırdı. Eczane hastanın nüfus cüzdanındaki isim ve TC kimlik no tutmadığı için ilacı vermedi ve baba E.A’yı bağlı olduğu Aile Sağlık Merkezine yönlendirdi. E.A. Cumayeri İlçesindeki Aile Sağlık Merkezine gitti. Randevusu olmayan ve yanında hasta çocuğunu da götürmeyen baba, bekleyen randevulu diğer hastaların önüne geçerek Aile Hekiminden ilaç yazmasını istedi.

Aile Hekimi, yasal mevzuat gereği hastayı görmesi ve muayene etmesinin şart olduğunu söyledi ve randevu alınmasını rica ederek “bekleyen randevulu hastalarımı var” dedi. Bunun üzerine baba Mühendis E.A. büyük tepki göstererek Aile Sağlık Merkezi’nde bağırıp çağırmaya diğer hastaları da rahatsız etmeye başladı. Aile Hekimlerinin, çevreye rahatsızlık verdiğini, kendilerinin de yasal mevzuata uymak zorunda olarak hastayı görmeleri gerektiğini, saat 14:00’de giderse yardımcı olacaklarını belirtmeleri üzerine daha da sinirlenerek bir video çekip sosyal medyada paylaştı.

Hasta yakını mühendis E.A sosyal medyada paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının şiddeti hak ettiğine yönelik, toplumu kışkırtıcı, hekimlere şiddet uygulamaya yönelten ve teşvik eden son derece haksız söylemlerde bulundu. Türkiye genelinde Aile Hekimlerinden büyük tepki gören video üzerine ilgili Aile Sağlık Merkezi’nde görevli Aile Hekimleri hasta yakını E.A. hakkında suç duyurusunda bulunarak ifade verdi.

Videoyu çekip yayınladıktan sonra saat 14.00’de çocuğu ile birlik bu Aile Sağlık Merkezi’ne giden E.A yapılan muayenenin ardından reçetesini aldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yetkilileri, “hasta yakını E.A.’nın mağdur edilmemesine rağmen videoyu kaldırmadığına dikkat çekerek videoda aile hekimlerine şiddet uygulamaya direk yönlendirme yapıldığına, onca zorlu şartlar altında çalışan sağlık çalışanları için kullanılan bu ifadelerin kabul edilemeyeceğini ve yargıya intikal eden konunun takipçisi olacaklarını” söyledi.