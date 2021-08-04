ISPARTA’DA ÇIKAN YANGINLARALA İLGİLİ SON BİLGİLER
Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi.
Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.
MSB: Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Isparta'daki yangınla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir."