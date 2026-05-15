Sigarada Yeni Dönem İçin Dikkat Çeken Taslak

Türkiye’de tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni yasa taslağı gündeme oturdu. “Sigarasız Nesil” hedefi doğrultusunda hazırlandığı belirtilen düzenlemeye göre, 1 Ocak 2040 itibarıyla sigara ve tüm tütün ürünlerinin üretimi ile satışının tamamen yasaklanması planlanıyor.

41 maddeden oluştuğu belirtilen taslakta; klasik sigaraların yanı sıra elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de yasak kapsamına alınıyor. Düzenleme kapsamında, yasak sürecine kadar uygulanacak kademeli kısıtlamalar ve ağır yaptırımlar da dikkat çekiyor.

Taslağın öne çıkan maddelerinden biri ise satış sistemi oldu. Buna göre tütün ürünlerinin nakit parayla satışı sona erecek. Tüm alışverişlerin elektronik sistem üzerinden kayıt altına alınması ve yaş doğrulaması yapılması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca marketlerde sigara paketlerinin dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda tutulması planlanıyor.

Yeni düzenlemeyle açık alanlarda da kapsamlı kısıtlamalar getirilecek. Restoran, kafe ve benzeri işletmelerin açık alanlarında sigara kullanımına büyük ölçüde yasak uygulanması hedefleniyor. Çocuk parkları, plajlar, hastaneler ve üniversite kampüslerine 20 metreden yakın bölgelerde de tütün kullanımına izin verilmeyecek.

Taslakta yer alan cezalar da dikkat çekti. Yasaklı alanlarda sigara kullanan kişilere 5 bin TL idari para cezası uygulanması planlanırken, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin TL’den başlayıp milyonlarca liraya kadar ulaşabilecek cezalar verilmesi öngörülüyor. Tekrarlanan ihlallerde işletmelerin ruhsatlarının iptal edilmesi de gündemde.

2040 yılında yürürlüğe girmesi planlanan tam yasak sonrası ise tütün ürünü bulunduran veya satın alan kişilere 50 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen para cezaları uygulanması öngörülüyor. Düzenlemeyle ilgili yasa taslağının önümüzdeki süreçte kamuoyunda tartışılması bekleniyor.