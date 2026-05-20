Isparta’da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bin 35’e ulaştı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Nisan ayında toplam 182 bin 34 aracın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bölge illerinde ise araç sayılarındaki artış dikkat çekti.

Nisan ayı sonu itibarıyla Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 710 bin 54 olurken, Burdur’da bu sayı 188 bin 726 olarak kayıtlara geçti.

Isparta’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısının 250 bin 35’e yükseldiği bildirildi. Kentteki araç yoğunluğunun her geçen yıl artış göstermesi dikkat çekiyor.