Vali Erin’den 19 Mayıs Mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Vali Erin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs’ın, milletin yeniden dirilişinin ve bağımsızlığa yürüyüşünün simgesi olduğunu ifade etti.

Gençlere de seslenen Erin, Türkiye’nin geleceğinin gençlerin azmi, üretkenliği ve çalışmalarıyla şekilleneceğini belirterek, bilimden teknolojiye, sanayiden hayatın her alanına kadar ortaya konulacak gayretlerin ülkenin yarınlarını güçlendireceğini kaydetti.

Vali Abdullah Erin mesajının sonunda ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.