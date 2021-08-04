Öğrenci Dostu Şehir Isparta

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİ ŞEHİR HARİTASI

Isparta, Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Araştırmasında 192 üniversite arasında 80 puanla 21. sıraya yerleşerek yüksek memnuniyet hissedilen şehirler arasında yerini aldı.Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” (ÖDÜŞ) araştırmasının 2020 yılı sonuçlarına göre Isparta, “Yüksek Derecede Memnuniyet Hissedilen” iller arasında 21. sırada yer alıyor.Şehrin ulaşım imkânı, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi birçok kriterin ölçüldüğü araştırmada, 45 bine yakın öğrencisi bulunan SDÜ’nün şehri Isparta, A grubuna yerleşerek yüksek memnuniyet sunan şehirler arasına girdi.Türkiye’deki 81 ilde bulunan 125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39,386 öğrenciden elde edilen sonuçlara göre öğrenciler, 192 üniversite arasından sadece 27 şehirden memnuniyet hissediyor.Üniversite Araştırma Laboratuvarı kurucuları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen “Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Araştırması”, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamayı hedefliyor.Kaynak: SDÜ