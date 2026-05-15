Çorbacı Önünde Kan Aktı

Isparta’da sabah saatlerinde bir çorbacı önünde çıkan bıçaklı kavga korku dolu anlara neden oldu. Olayda 4 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, saat 06.20 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 108 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen 3 ambulansla yaralı 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şahısların belirlenmesi ve olayın çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

