Isparta’da Narkotik Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suç ve suçlularına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 62 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, narkotik suç ve suçlularına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.



