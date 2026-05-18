Depremzede Aileden Dikkat Çeken İsim Tercihi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketlerinden ayrılarak Isparta’ya yerleşen Palta ailesi, dünyaya gelen erkek bebeklerine verdikleri isimle dikkat çekti. Aile, yeni doğan çocuklarına “Sedat Peker” adını verdiklerini açıkladı.

Yaklaşık üç yıl önce yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Isparta’da yeni bir yaşam kurmaya çalışan aile, çocuklarının ismini bilinçli olarak seçtiklerini belirtti. Anne Eda Palta, isim tercihine ilişkin yaptığı açıklamada, Sedat Peker’e duydukları saygının bu kararda etkili olduğunu ifade etti.

Anne Palta açıklamasında, “Doğruluğu, dürüstlüğü ve vatanseverliği bizim için önemli değerler. Oğlumuzun da büyüdüğünde karakterli, dürüst ve vatanına bağlı bir birey olmasını istediğimiz için bu ismi tercih ettik” dedi.

Ailenin yaptığı açıklama kısa sürede çevrede ve sosyal medyada dikkat çekerken, farklı yorumları da beraberinde getirdi.







