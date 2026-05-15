Dereboğazı Yolunda Feci Kaza

Dereboğazı Yolu’nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kazada Ali ve Sevda Çapraz çifti yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta’dan Antalya yönüne seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Ali ve Sevda Çapraz çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazelerin yapılacak otopsinin ardından Isparta’ya gönderileceği öğrenildi.