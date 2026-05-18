isparta-oto-ekspertiz

Hafif Çelik Yapılar İçin Yeni Dönem

Hafif Çelik Yapılar İçin Yeni Dönem
ISPARTA
171 Okunma
0

Hafif Çelik Yapılar İçin Yeni Dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile hafif çelik yapıların daha güvenli, dayanıklı ve denetlenebilir şekilde inşa edilmesine yönelik önemli kurallar ilk kez mevzuata girdi.

1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında; hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemeler, tasarım kriterleri, hesap yöntemleri ve birleşim esasları ayrıntılı şekilde belirlendi. Böylece prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde üretim hafif çelik yapı sistemleri için teknik standartlar netleşmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yapı güvenliği ön plana çıkarıldı. Hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelerin standartları belirlenirken, korozyona karşı alınacak önlemler de detaylandırıldı. Galvaniz kaplama miktarının ise yapının bulunduğu bölgenin korozyon riskine göre hesaplanacağı açıklandı.

Yönetmelikte ayrıca yapı elemanlarının vida ve bulon sistemleriyle güvenli şekilde birleştirilmesine ilişkin teknik kurallar da yer aldı. Böylece uygulama süreçlerinin daha kontrollü ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan hafif çelik yapılarda yangın güvenliğiyle ilgili kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre, yüksek sıcaklık altında taşıyıcı sistemlerde oluşabilecek dayanım ve rijitlik kayıpları tasarım aşamasında dikkate alınacak.

Bakanlık yetkilileri, düzenleme sayesinde hafif çelik yapı sistemlerinde kalite ve güvenlik standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Depremzede Aileden Dikkat Çeken İsim Tercihi
Hafif Çelik Yapılar İçin Yeni Dönem
Isparta'da Metruk Evde Şoke Eden Keşif: Bomba Haber! BOMBA HABER:)
Kolçelik Kavşağı’nda Korkutan Kaza SON DAKİKA! ISPARTA KAZA...
​Isparta’da Korkutan Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde Sıkışan 2 Kişi Yaralandı ISPARTA'DA FECİ KAZA!
ISPARTA’DA DEV ASAYİŞ OPERASYONU FLAŞ! FLAŞ! FLAŞ!
64 İlde Siber Operasyon: Isparta da Listede SON DAKİKA
Altıniş Kuyumculuk Antalya’da 6. Şubesini Açtı
Isparta’da Kaliteli Etin Adresi: Sosyete Et Sarayı ile "Çiftlikten Sofraya" Güven
Mimarsinan Caddesi’nde Kahreden İş Kazası
Isparta’da Aranan Hükümlü Yakalandı
EN-SOS 32’den Dikkat Çeken Dürüm Kampanyası
13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
TÜİK Verileri Açıklandı: Antalya, Isparta ve Burdur’da Hane Halkı Küçüldü
SDÜ’de Trafik Güvenliği Farkındalığı
2 Milyonluk İhale Vaadi Vurgunu
Isparta’da Dolu Yağışı Araçları Mahsur Bıraktı
Isparta’da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Isparta Diş Hekimleri Odası’nda Yeni Dönem
Isparta’da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Şoku
Kaçak Avcılığa Geçit Yok
19 Mayıs Coşkusu Işıkkent Spor Salonu’nda Yaşanacak
Şarkikaraağaç Köylerinde Pire Alarmı!
Isparta’da Heyelan Riskine Karşı Yoğun Mesai
Eğirdir Gölü İçin Kritik Uyarı: “Yok Oluş Başladı”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
REKLAMLAR

ÇOK OKUNANLAR

Mimarsinan Caddesi’nde Kahreden İş KazasıMimarsinan Caddesi’nde Kahreden İş Kazası16 Mayıs 2026
Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Tarih AçıklandıEmeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Tarih Açıklandı12 Mayıs 2026
Isparta’da Oto Yasin'de KGM SsangYong Servisi Hizmete BaşladıIsparta’da Oto Yasin'de KGM SsangYong Servisi Hizmete Başladı12 Mayıs 2026
Isparta Emniyeti’nden Takdir Toplayan ÇalışmaIsparta Emniyeti’nden Takdir Toplayan Çalışma12 Mayıs 2026
Gül Fiyatına Tepki: “Üretici Yalnız Bırakıldı”Gül Fiyatına Tepki: “Üretici Yalnız Bırakıldı”12 Mayıs 2026
Çorbacı Önünde Kan Aktı Çorbacı Önünde Kan Aktı 13 Mayıs 2026
Dereboğazı Yolunda Feci KazaDereboğazı Yolunda Feci Kaza13 Mayıs 2026
Isparta İçin Kuvvetli Yağış AlarmıIsparta İçin Kuvvetli Yağış Alarmı13 Mayıs 2026
Isparta Uluslararası Gül Festival Stant Ücretleri Tartışma YarattıIsparta Uluslararası Gül Festival Stant Ücretleri Tartışma Yarattı13 Mayıs 2026
Sigarada Yeni Dönem İçin Dikkat Çeken Taslak Sigarada Yeni Dönem İçin Dikkat Çeken Taslak 13 Mayıs 2026
Şarkikaraağaç Köylerinde Pire Alarmı!Şarkikaraağaç Köylerinde Pire Alarmı!14 Mayıs 2026
Isparta’da Heyelan Riskine Karşı Yoğun Mesai Isparta’da Heyelan Riskine Karşı Yoğun Mesai 13 Mayıs 2026
Isparta’da Ceviz Büyüklüğünde Dolu ŞokuIsparta’da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Şoku14 Mayıs 2026
Eğirdir Gölü İçin Kritik Uyarı: “Yok Oluş Başladı”Eğirdir Gölü İçin Kritik Uyarı: “Yok Oluş Başladı”13 Mayıs 2026
Isparta’da Dolu Yağışı Araçları Mahsur BıraktıIsparta’da Dolu Yağışı Araçları Mahsur Bıraktı14 Mayıs 2026
Isparta Diş Hekimleri Odası’nda Yeni DönemIsparta Diş Hekimleri Odası’nda Yeni Dönem14 Mayıs 2026
19 Mayıs Coşkusu Işıkkent Spor Salonu’nda Yaşanacak19 Mayıs Coşkusu Işıkkent Spor Salonu’nda Yaşanacak14 Mayıs 2026
Isparta’da Sağanak ve Dolu Etkili OlduIsparta’da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu14 Mayıs 2026
Özel Öğrencilerin El Emeği Sergisi Büyük İlgi GördüÖzel Öğrencilerin El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü15 Mayıs 2026
Atabey 4. OSB’de Tarihi Süreç TamamlandıAtabey 4. OSB’de Tarihi Süreç Tamamlandı15 Mayıs 2026