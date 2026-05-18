Hafif Çelik Yapılar İçin Yeni Dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile hafif çelik yapıların daha güvenli, dayanıklı ve denetlenebilir şekilde inşa edilmesine yönelik önemli kurallar ilk kez mevzuata girdi.

1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında; hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemeler, tasarım kriterleri, hesap yöntemleri ve birleşim esasları ayrıntılı şekilde belirlendi. Böylece prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde üretim hafif çelik yapı sistemleri için teknik standartlar netleşmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yapı güvenliği ön plana çıkarıldı. Hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelerin standartları belirlenirken, korozyona karşı alınacak önlemler de detaylandırıldı. Galvaniz kaplama miktarının ise yapının bulunduğu bölgenin korozyon riskine göre hesaplanacağı açıklandı.

Yönetmelikte ayrıca yapı elemanlarının vida ve bulon sistemleriyle güvenli şekilde birleştirilmesine ilişkin teknik kurallar da yer aldı. Böylece uygulama süreçlerinin daha kontrollü ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan hafif çelik yapılarda yangın güvenliğiyle ilgili kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre, yüksek sıcaklık altında taşıyıcı sistemlerde oluşabilecek dayanım ve rijitlik kayıpları tasarım aşamasında dikkate alınacak.

Bakanlık yetkilileri, düzenleme sayesinde hafif çelik yapı sistemlerinde kalite ve güvenlik standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti.