Isparta’da Türk Mutfağı Haftası Coşkusu Başlıyor

Türk mutfağının zengin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen “Türk Mutfağı Haftası”, bu yıl da Isparta’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde ve dünyanın birçok noktasında etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğin teması ise “Bir Sofrada Miras” olarak belirlendi.

Isparta’daki program kapsamında 21 Mayıs Perşembe günü saat 12.00’de Valilik Binası arkası Ulu Camii yanında açılış programı gerçekleştirilecek. Etkinlikte halk oyunları gösterileri ve müzik dinletilerinin yanı sıra, Isparta’ya özgü yöresel lezzetler vatandaşlara ikram edilecek.

Programda Kabune Pilavı, Mercimek Çorbası, İrmik Helvası, Gül Şerbeti, Pişi, Gül Lokumu, Tavuk Döner ve Çakal Helvası gibi yöresel tatlar yer alacak.

Öte yandan 21-26 Mayıs tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu’nda “Isparta Coğrafi İşaretli Ürünler Fotoğraf Sergisi” de ziyaretçilerini ağırlayacak.