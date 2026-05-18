Kolçelik Kavşağı’nda Korkutan Kaza

Isparta’da Kolçelik Kavşağı’nda meydana gelen tek taraflı trafik kazası paniğe neden oldu. Demir yüklü kamyonetin ani fren yapması sonucu tonlarca ağırlıktaki yük öne kayarak sürücü kabinini parçaladı.

Edinilen bilgilere göre olay, kavşak üzerinde trafik akışının yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Seyir halindeki demir yüklü kamyonetin sürücüsü, önündeki araçların ani yavaşlaması üzerine frene bastı. Frenin etkisiyle kasada bulunan ağır demir yükleri büyük bir hızla öne doğru savruldu.

Savrulan demirler, aracın kasasını delerek sürücü kabinine kadar ulaştı. Tırın ön bölümünü parçalayan yüklerin kabinin içine tamamen girmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine trafik ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.