Isparta İçin Kuvvetli Yağış Alarmı

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Isparta genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, beklenen yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgularken, ani yağışlara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.