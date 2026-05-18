Isparta'da Metruk Evde Şoke Eden Keşif: Bomba Haber!

Metruk Evde Şoke Eden Keşif

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde yıkımı gerçekleştirilen metruk bir evden çıkan tarihi mühimmat köyde büyük paniğe neden oldu. Enkaz arasında bulunan el bombasının, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, uzun yıllardır kullanılmayan ve tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan İbrahim Çengel’e ait eski ev, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımın ardından molozların arasında oyun oynayan çocuklar, paslanmış halde bir el bombası buldu. Durumun ailelere bildirilmesi üzerine olay kısa sürede köyde büyük endişe yarattı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, köy sakinleri ise yıllar öncesine ait dikkat çeken bir detayı anlattı. Köylüler, evin sahibi merhum İbrahim Çengel’in hayattayken sık sık “Kurtuluş Savaşı’ndan hatıra olarak el bombası getirdim” dediğini ancak buna kimsenin inanmadığını ifade etti. Bombanın gerçekten evde ortaya çıkması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Olay Yeri İnceleme ekipleri enkaz alanında detaylı çalışma gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen el bombası, uzman bomba imha ekiplerine teslim edilerek kontrollü şekilde muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.