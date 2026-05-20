Isparta’da Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih Açıklandı

Isparta Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Çevre Temizlik Vergisi, Evsel Katı Atık, Emlak Vergisi ve İlan Reklam Vergisi birinci taksit ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs 2026 Pazar günü olduğu duyuruldu.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, vatandaşların ödemelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat veznelerinin yanı sıra Davraz, Doğancı, Çünür, Yedişehitler, Sanayi, Gülistan ve Karaağaç mahallelerinde bulunan tahsilat noktalarından da gerçekleştirebileceği belirtildi. Ayrıca Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri tahsilat veznesinin de hizmet vereceği aktarıldı.

Tahsilat veznelerinin hafta içi 08.30 - 12.30 ile 13.30 - 17.30 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların işlemlerini belediye veznelerinin yanı sıra belediyenin resmi internet sitesi üzerinden e-belediye sistemi ve e-Devlet aracılığıyla da kolaylıkla yapabilecekleri ifade edildi.