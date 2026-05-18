​Isparta’da Korkutan Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde Sıkışan 2 Kişi Yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Doğan Kımıllı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan kamyona arkadan şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı büyük hasar alırken, araç içerisinde bulunanvebulundukları yerde sıkıştı.Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucunda otomobilden çıkarılan Kahraman ve Aygün, sağlık personeline teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol yeniden tamamen trafiğe açıldı.