Isparta Gençlik Spor İl Müdürü M. Cemil ŞENSÖZ ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Hakan ÇELEBİOĞLU Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İlçemize kazandırılan ve bun dan sonra kazandırılacak yatırımların değerlendirildiği ziyaretten dolayı Başkan Veli GÖK İl Müdürü ŞENSÖZ ve İlçe Müdürü ÇELEBİOĞLU’na teşekkür etti.Ziyaret kapsamında ilçemizde yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili istişareler gerçekleşti. İlçemizde yapımı planlanan Gençlik Merkezi için alanda incelemelerde bulunuldu.Ardından İlçemizde Başkan Veli GÖK’ün destekleri ile arsası daha önce hibe edilen 600 yataklı KYK Öğrenci Yurdu İnşaatı yapılacak bölge incelendi.Son halini alan yüzme havuzu gezildikten sonra ziyaret sona erdi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)