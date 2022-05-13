Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde Tübitak 4006 Bilim Fuarı AçıldıEğirdir Kaymakamı Adem Çelik’in katılımıyla Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları açılış programlarına Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.12 Mayıs 2022 Perşembe günü Anadolu İmam Hatip Lisesi okul bahçesinde düzenlenen bilim fuarında ; 17 Proje, 52 öğrenci, 10 danışman öğretmen nezaretinde 4 araştırma projesi, 4 tasarım projesi ve 9 inceleme projesi sergilendi.Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler projeleri tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldılar.Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesinde de Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Okul Müdürü Sami ÖZER açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının bitiminde kurdele kesimine geçildi.Festival havasında geçen bilim fuarında fizik alanında 1, edebiyat alanında 6, felsefe alanında 1, tarih alanında 2, coğrafya alanında 1, matematik alanında 3, kimya alanında 1, biyoloji alanında 2, teknoloji tasarım alanında 3, ingilizce alanında 2, beden eğitimi alanında 1 proje olmak üzere toplam 23 projeyi 84 öğrencimiz, 22 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarıyla ortaya koydular.Konuşmaların ardından Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler projeleri tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldılar.Fuar sergisinin ardından kabune ve helva ikramı gerçekleştirildi.Eğirdir Kaymakamlığı