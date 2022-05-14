*EĞİRDİR TRAFİĞİ MECLİSTE MASAYA YATIRILDI .

*EĞİRDİR’DE 14599 KAYITLI ARAÇ VAR.

*TURİZM KENTİ VE ŞEHİRLERARASI KARAYOLU’NUN İLÇE MERKEZİMİZDEN GEÇMESİNDEN DOLAYI DAHA ÇOK DİKKAT!..

*HALKIMIZIN DİKKATİNE MEDRESE ETRAFI VE ÇARŞI İÇİNDE

UZUN SÜRELİ PARK YAPMAYALIM, HASSASİYET GÖSTERELİM.

*CEZALARIN ÇOĞUNLUĞU MEDRESE ETRAFINDA UYGULANIYOR.

Eğirdir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı birleşimleri yine dolu ve halkımızın menfaatleri doğrultusunda yapılan toplantılarla devam etti.

Eğirdir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliği Personelleri Aydın Eğriboyun ve Anıl Yücel Çağlar’ın katılımı ile Eğirdir Trafiğinin sorunları Eğirdir Belediye Meclisinde görüşüldü.

Eğirdir Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliği olarak 1 komiser ve 11 personel ve 3 ekiple çalıştıklarını belirten Aydın Eğriboyun; ‘Sorumluluk alanımız 12 km. toplamda ise 19 km ana yol güzergahından sorumluyuz. Eğirdir İlçemizde 14599 kayıtlı aracımız bulunuyor. Yol kontrollerinde yaptığımız denetimlerde 2021 yılında 12250 araç kontrol edildi, 2022 yılında ilk 3 ayda ise 1253 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı. Genel toplamda 2021 yılında 855 trafik cezası 612 bin TL., 2022 yılında 173 adet sürücüye 126 Bin TL. ceza uygulandı. Gönül isterki herkes kurallara uysun, bizde ceza yazmayalım. Ceza uyguladığımız araçların çoğunluğu medrese etrafındaki 2. Sıra parklardır. Bu uygulamalarda toplamda 65 araç trafikten men edilmiştir. 2021 yılında 51 adet sürücü belgesine el konuldu, bunların yüzde doksan beşi alkolden kaynaklanmıştır. Hiç kimse kazaların olmasını istemez ama mutlaka kazalarımız oluyor. 2021-2022 yılında çok şükür ölümlü kazamız olmadı. Toplamda 2021’de 148, 2022’de 33 kazamız oldu. Kazalarımızın çoğunluğu miskinlerde gerçekleşti. Toplamda 2021’de 132, 2022 yılında 25 sürücü veya yolcu yaralandı. Sağ olsunlar Eğirdir Kaymakamımız ve Eğirdir Belediye Başkanımızın çabaları ile yolda sinyalizasyon çalışmaları ve maket aracımız ve yola tırtık yapıldı, son 2 aydır hiçbir kaza olmadı. Kazaların genelinde emniyet kemeri takmamaktan yaralanmalar daha çok oluyor. Dünkü kazada da gördük ki kemer takmanın önemini bir kez daha gördük. Kazada yaralanan bir kişi şu anda yoğun bakımda. Cep telefonu ve kemer takmamaktan dolayı araçlar ceza yiyebiliyor, 13 noktadan mobese kameralarla ilçemiz 24 saat gözlemlenmektedir. İlçemiz trafiğini olumsuz etkileyen bazı noktalarımız var, hayvanat bahçesi kavşağı, kovada kavşağı ters yol kullanma, dolmuş duraklarında cep olamaması ve ilçemizin güzelliğinden dolayı yol kenarından geçen yerli ve yabancı vatandaşlarımızın fotoğraf çekinmek için durmalarından dolayı trafik güvenliği tehlikeye düşüyor. Ve en büyük sorunumuz Hızırbey camii etrafında esnaflarımızın kaldırım önlerine yanlış park, masa, malzeme vb. eşyaları koymalarından dolayı ve en önemlisi 2. Sıra araç konulduğunda büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz.’ İfadelerinde kullandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, yeniden esnaf ve vatandaşlarımızı uyararak bu uygulanan trafik sorunu sizlerin menfaatine işyerlerinizin önlerine uzun süreli araç koymayın. Duba, Masa ve sandalyelerle kaldırımları kapatmayın, bütün bunları yaptığınızda sizlere ne kadar fayda sağlayacağını göreceksiniz.’ İfadelerini kullandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personelleri Aydın Eğriboyun ve Anıl Yücel Çağlar’a mecliste yaptıkları sunum ve katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Veli GÖK Eğirdir ilçesinde yaşanan trafik sorunları ile ilgili gerekli birim müdürlerinin notlarını aldığını ve olumsuzluk yaratan noktalarda önümüzdeki günlerde çalışmalar başlatılacağını belirtti.