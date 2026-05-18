ISPARTA’DA DEV ASAYİŞ OPERASYONU

On Binlerce Kişiye GBT Sorgusu

20 Binden Fazla Araç Denetlendi

Emniyetten Kararlılık Mesajı

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ortamının korunması amacıyla bu tür kapsamlı denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde yürüttüğü asayiş ve trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Polis sorumluluk bölgelerinde, özellikle şehir merkezi başta olmak üzere ana arterler, stratejik uygulama noktaları ve umuma açık alanlarda adeta abluka oluşturuldu.Bir hafta boyunca aralıksız süren denetimler kapsamında toplamGenel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Titizlikle yürütülen kontroller neticesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilenkıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Asayiş ekiplerinin yanı sıra trafik polislerinin de yoğun mesai harcadığı uygulamalardadurdurularak incelendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.