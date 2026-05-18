ISPARTA’DA DEV ASAYİŞ OPERASYONU

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerle suçlulara göz açtırmadı. 10 – 16 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen yoğun uygulamalarda on binlerce kişi ve araç didik didik arandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde yürüttüğü asayiş ve trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Polis sorumluluk bölgelerinde, özellikle şehir merkezi başta olmak üzere ana arterler, stratejik uygulama noktaları ve umuma açık alanlarda adeta abluka oluşturuldu.
On Binlerce Kişiye GBT SorgusuBir hafta boyunca aralıksız süren denetimler kapsamında toplam 31 bin 295 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Titizlikle yürütülen kontroller neticesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 29 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
20 Binden Fazla Araç DenetlendiAsayiş ekiplerinin yanı sıra trafik polislerinin de yoğun mesai harcadığı uygulamalarda 20 bin 763 araç durdurularak incelendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.
Emniyetten Kararlılık Mesajı
Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ortamının korunması amacıyla bu tür kapsamlı denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.