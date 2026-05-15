Isparta’da Oto Yasin'de KGM SsangYong Servisi Hizmete Başladı

Isparta otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır araç bakım, onarım ve ekspertiz alanında hizmet veren Oto Yasin, artık KGM SsangYong marka araçlara özel servis hizmeti vermeye başladı.

Böylece Oto Yasin, Isparta’da KGM SsangYong araçlara yönelik servis hizmeti sunan ilk ve tek işletmelerden biri olarak hizmet ağını genişletti. Araç sahipleri bakım, arıza tespiti ve teknik destek işlemlerini profesyonel ekip eşliğinde güvenle yaptırabilecek.

Servis hizmetlerinin yanı sıra oto ekspertiz alanında da faaliyet gösteren Oto Yasin, ikinci el araç alım satımlarında detaylı kontrol hizmeti sunuyor. Motor performansı, mekanik kontroller, kaporta boya incelemeleri ve genel araç analizleri uzman ekip tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Modern ekipmanları ve teknik altyapısıyla hizmet veren işletme, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Isparta’daki otomotiv sektöründe çalışmalarını sürdürüyor.

Adres:

Gül Küçük Sanayi Sitesi G Ada 4. Blok No:1

(Hilton Garden Otel Karşısı)

İletişim:

0533 763 61 44



