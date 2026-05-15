Isparta Emniyeti’nden Takdir Toplayan Çalışma

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mayıs 2026 tarihinde kent merkezinde gelen 4 ayrı kayıp çocuk ihbarına kısa sürede müdahale ederek örnek bir çalışmaya imza attı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda kaybolduğu bildirilen 5 çocuk sağ salim bulunarak ailelerine teslim edildi.

Sabah saatlerinden itibaren alarma geçen emniyet ekipleri, güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve koordineli takip sayesinde çocukların yerini kısa sürede tespit etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ailelerin yüreğine su serpti.

Edinilen bilgilere göre saat 09.55’te kaybolduğu bildirilen Y.D.T. (10), ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Saat 11.00 sıralarında kayıp ihbarı yapılan kardeşler N.E.K. (9) ve A.K. (10) ile R.M. (11) isimli çocuklar da emniyet ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Ulusal basına da yansıyan A.H.C. (5) isimli çocuk ise saat 12.20 sıralarında kayıp olarak bildirildi. Emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla küçük çocuk da kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileler emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Isparta Emniyeti’nin profesyonel, hızlı ve koordineli çalışması kamuoyunda takdir topladı.