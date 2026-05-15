Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Tarih Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ve maaş ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, emeklilerin aylık ödemeleriyle birlikte bayram ikramiyelerinin de belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacağını belirterek, tüm emeklilere hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca Kurban Bayramı’nın ülkeye ve İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğinde bulundu.

Ödeme Takvimi Belli Oldu

Açıklanan takvime göre;

Maaş ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20, 21 ve 22’si olan emekliler ödemelerini kendi günlerinde alacak.

Maaş günü 23 ve 24 olanlara ödemeler 21 Mayıs’ta yapılacak.

Maaş günü 25 ve 26 olan emeklilerin ödemeleri ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Emeklilere Kurban Bayramı için 4 bin TL ikramiye ödenecek. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da ikramiyede ek artış yapılması beklenmiyor.

Kimler Yararlanabilecek?

Bayram ikramiyesinden;

SGK,

Bağ-Kur,

Emekli Sandığı emeklileri,

yararlanabilecek.

Ayrıca dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine de hisseleri oranında ödeme yapılacak. Çocuğu olmayan ve çalışmayan dul eşlere yüzde 75, çalışan veya çocuğu bulunan eşlere ise yüzde 50 oranında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

Malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar da ikramiyeden faydalanabilecek. Düzenlemeden yaklaşık 17 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.



