Gül Fiyatına Tepki: “Üretici Yalnız Bırakıldı”

Saadet Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Yasin Çetin, Gülbirlik tarafından açıklanan 80 TL’lik gül alım fiyatına sert tepki gösterdi. Açıklanan rakamın üreticinin beklentilerinin çok altında kaldığını belirten Çetin, artan maliyetlere rağmen fiyatın düşürülmesini eleştirdi.

Geçtiğimiz yıl 100 TL seviyelerinde olan gül alım fiyatının bu yıl 80 TL olarak açıklanmasının üreticiyi zor durumda bırakacağını ifade eden Çetin, “Bu durum çiftçiye adeta ‘üretme, toprağını terk et’ demektir. Bu yalnızca ekonomik bir karar değil, aynı zamanda üreticiyi görmezden gelen bir anlayışın sonucudur” dedi.

Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Çetin, tüm giderler yükselirken üreticiye verilen fiyatın düşürülmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi. Gül üreticisinin büyük emek verdiğini vurgulayan Çetin, açıklanan rakamın üreticiyi memnun etmediğini söyledi.

Gülbirlik yönetimine de eleştiriler yönelten Çetin, kurumun üreticinin yanında olması gerektiğini belirterek, “Isparta’nın dünyaya açılan en önemli değerlerinden biri güldür. Ancak bugün üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Açıklanan fiyat, üreticinin maliyetlerini karşılamaktan uzak kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynakların üreticiyi desteklemek yerine farklı alanlara aktarıldığını savunan Çetin, çiftçiye verilen desteğin doğrudan ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Açıklanan 80 TL’lik rakamın “taban fiyat değil, mağduriyet fiyatı” olduğunu söyleyen Çetin, üreticinin geçen yılın da gerisine düşürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi olarak üreticinin emeğinin korunmasını savunduklarını dile getiren Çetin, yetkilileri kararı yeniden değerlendirmeye çağırdı. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri dikkate alınarak üreticiyi koruyacak adil bir fiyat belirlenmesi gerektiğini söyledi.



