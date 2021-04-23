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Başkan Tütüncü'nün 23 Nisan mesajı

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Başkan Tütüncü'nün 23 Nisan mesajı
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101 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması vesilesiyle bugünü tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Dünyada eşi görülmemiş bir nezaketle, Türk Milleti'nin özellikle demokrasi tarihi ve talihi bakımından en önemli gününü, çocuklara bir bayram olarak hediye etmeyi akıl etmiş tek lider olan, büyük başbuğa şükranlarımı sunuyorum.
İçinde bulunduğumuz pandemi şartları gereği eskiden olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımızla birlikte meydanları doldurarak kutlayamıyor olsakta; görüyoruz ki çocuklarımız atalarını ve 23 Nisan'ı unutmuyor, evlerinde de olsalar aynı coşkuyla bayramlarını kutluyorlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü çocuklara bir bayram olarak hediye etmek hiç kuşkusuz ki alalade bir tercih değildir. Zira demokrasi demek farklı fikirlere sahip bile olsak başta birbirimize tahammül edebilmeyi öğrenmek demektir. Ve bu terbiye en iyi çocuklukta verilir. Böyle bir günü çocuklara armağan ederek daha çocuklukta sevmeyi, saygı göstermeyi ve birbirimize tahammül edebilme farkındalığını yaratmayı amaçlamak ne güzel bir karardır.
Bu memleket bugünlere hiç kolay gelmedi. Yarınları elde etmekte elbette kolay olmayacaktır. Ancak dönüp bakıldığında yarınlar için elimizde çocuklarımızdan daha kıymetli bir sermayemizde yoktur. Biz onlar için doğru yatırımları, doğru yarınları hazırladığımız takdirde inanıyorum ki onlar bizi yanıltmayacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor hepsinin gözlerinden öpüyorum.

Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ
Yalvaç Belediye Başkanı

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