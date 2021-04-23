İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın

101. Yıldönümü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınlamıştır."

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının ve "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ışığında, milli egemenliğimizin ilan edilişinin 101. yıldönümünü coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan 1920, kader ve gönül birliği içerisindeki Necip Türk Milleti’nin istiklal ve istikbal mücadelesi için şaha kalktığı kutlu bir tarihtir. Her yıl dünya çocukları ile birlikte kutlamakta olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır.Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.Ülkemizin ve bütün dünya âleminin sıkıntılı bir dönemden geçtiği bu günlerde buruk bir hüzün içerisinde olsak da millet olarak birlik beraberlik anlayışı içinde birbirimize daha da sıkı kenetlenerek bu zor günlerin üstesinden sabrederek geleceğimizi unutmamalıyız."Sevgili çocuklar,Ülkemizin en değerli varlığı olarak, geleceğimizin güvencesi, yaşam sevincimiz ve umudumuzsunuz. Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır.Bu duygu ve düşüncelerle; varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.Göksu BAYRAMAtabey Kaymakamı