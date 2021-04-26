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Eğirdir Kervansarayı

Isparta'daki tarihi yerler...Eğirdir

Eğirdir Kervansarayı
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Eğirdir Kervansarayı
Hanlar ve kervansaraylar, bilhassa Selçuklu devrinin eserleri olup, anıt değeri taşıyan tarihi yapılar, askerî ve sivil özelliklidirler. Askerî sevkıyatlarda ve ticaret kervanlarının konaklamasında, bilhassa güvenlik görevini de yerine getirmeleri bakımından Selçuklu Döneminde önemli bir görev ifa etmişlerdir. Isparta il sınırları içinde bulunan kervansarayların tamamı Konya-Denizli ve Konya-Antalya hattı üzerinde yer almaktadır.
İlçe Merkezinin 3 km. güneyinde göl kenarında yer alan Eğirdir Hanı, Selçuklu kervansaraylarının en büyüklerindendir. 1237 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yaptırılmıştır. 64 yıl gibi kısa bir sürede yangınla işlevini yitirmiş ve 1301 yılında Dündar Bey medresenin inşası sırasında portaliyle beraber diğer mimari malzemeleri medreseye taşınmıştır. Kervansaray avlu ve kapalı mekan olmak üzere iki bölümdür. Her iki bölüm de yıkılmıştır. Avlunun doğu duvarı tamamen yok olmuş, günümüze kalabilen diğer beden duvarlarının kaplamaları sökülmüştür.
 
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