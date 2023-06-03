METEOROLOJİK UYARI: (ISPARTA ÇEVRELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

04.06.2023 (Pazar) günü saat 09:00 - 21:00 arasında Isparta çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar (21-75 kg/m2) beklenmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ#MeteorolojikUyarı #Isparta #Yağışlar #DikkatliOlun